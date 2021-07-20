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Петербург получил 80 тысяч доз вакцины от коронавируса «Спутник V»
Общество
Петербург получил 80 тысяч доз вакцины от коронавируса «Спутник V»
Global Look Press  /  Cover Images/Keystone Press Agency

Санкт-Петербург, 20 июля. Новая партия российской вакцины «Спутник V» от коронавируса поступила в Санкт-Петербург, сообщили в пресс-службе Смольного.

Препарат завезли на фармбазу Северной столицы в количестве 81 тыс. доз. Власти делают все, чтобы жители Санкт-Петербурга могли вакцинироваться без проблем, а также они обеспечивают работу прививочных пунктов и следят за поддержанием запасов препарата, заявил градоначальник города Александр Беглов.

Российская вакцина против коронавируса нового типа «КовиВак» изначально рассчитана на всех, в том числе на детей. Чтобы препарат могли использовать несовершеннолетние, необходимо провести испытания, сообщил директор центра имени Чумакова Айдар Ишмухаметов.

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петербург вакцина Спутник V
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