Росприроднадзор назвал причину появления в водоемах Петербурга сине-зеленых водорослей

Санкт-Петербург, 20 июля. Причину, по которой в водоемах Петербурга появились сине-зеленые водоросли, назвала замруководителя Северо-Западного межрегионального управления Росприроднадзора Елена Таргоний.

Этим летом на территории Северной столицы была зафиксирована чрезвычайно высокая температура воздуха. Аномальная жара привела к повышению температуры воды, пояснила она.

«В связи с экстремальными температурами инспектора столкнулись с повышением температуры воды. Это влияет на рост и цветение сине-зелёных водорослей», — заявила она на пресс-конференции ТАСС.

Таргоний также добавила, что появившиеся в водоемах водоросли выделяют специфический запах и меняют цвет воды. Кроме того, они в несколько раз увеличивают риск массового замора рыбы.

Несколько дней назад Росприроднадзор заявил о намерениях внести предостережение «Экострою» за мутные разводы на Малой Невке. Согласно сведениям, которые есть в управлении, «Экострой» проводит работы и расчищает Карповку. Из-за этого поднимается взвесь, и вода становится мутной.