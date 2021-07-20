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Росприроднадзор назвал причину появления в водоемах Петербурга сине-зеленых водорослей

  /   Обновлено: 20 июля 2021 19:40
Общество
Росприроднадзор назвал причину появления в водоемах Петербурга сине-зеленых водорослей
Невские Новости  /  Наталья Полякова

Санкт-Петербург, 20 июля. Причину, по которой в водоемах Петербурга появились сине-зеленые водоросли, назвала замруководителя Северо-Западного межрегионального управления Росприроднадзора Елена Таргоний.

Этим летом на территории Северной столицы была зафиксирована чрезвычайно высокая температура воздуха. Аномальная жара привела к повышению температуры воды, пояснила она.

«В связи с экстремальными температурами инспектора столкнулись с повышением температуры воды. Это влияет на рост и цветение сине-зелёных водорослей», — заявила она на пресс-конференции ТАСС.

Таргоний также добавила, что появившиеся в водоемах водоросли выделяют специфический запах и меняют цвет воды. Кроме того, они в несколько раз увеличивают риск массового замора рыбы.

Несколько дней назад Росприроднадзор заявил о намерениях внести предостережение «Экострою» за мутные разводы на Малой Невке. Согласно сведениям, которые есть в управлении, «Экострой» проводит работы и расчищает Карповку. Из-за этого поднимается взвесь, и вода становится мутной.

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водоем водоросли таргоний
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