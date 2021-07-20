Петербуржец отправлен в колонию за поджог машины отказавшей ему в интиме девушки

Санкт-Петербург, 20 июля. Суд вынес приговор жителю Северной столицы. Он признан виновным в уничтожении чужого имущества на почве личной неприязни.

Преступление было совершено ночью. Мужчина знал, где стояла припаркованная иномарка Volkswagen Golf. Он приехал по известному адресу с горючей жидкостью. Фигурант облил ею автомобиль и поджег, сообщил источник ФАН в правоохранительных органах.

В ходе разбирательства выяснилось, что подсудимому понравилась владелица иномарки. Мужчина хотел с ней более близких отношений, но получил категоричный отказ. Своей местью он причинил девушке ущерб на 170 тысяч рублей. Деньги с него взысканы. За преступление виновник приговорен к двум годам колонии строгого режима.