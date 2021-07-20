Пятиклассница из Ставрополя попала под колеса Subaru в Петербурге

Санкт-Петербург, 20 июля. В Северной столице 55-летняя женщина, управляя автомобилем Subaru, совершила наезд на 11-летнюю школьницу. Девочка перебегала дорогу на запрещающий сигнал светофора.

Дорожно-транспортное происшествие случилось на Приморском шоссе в Курортном районе Петербурга. От удара несовершеннолетнюю жительницу Ставропольского края отбросило на несколько метров.

Пострадавшая госпитализирована в тяжелом состоянии. Врачи оказывают девочке необходимую медицинскую помощь. Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства произошедшего.

Автомобиль сбил насмерть 14-летнюю девочку в центре Москвы.