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Выдающийся физик-ядерщик Василий Глухих скончался в Петербурге

  /   Обновлено: 20 июля 2021 18:03
Общество
Выдающийся физик-ядерщик Василий Глухих скончался в Петербурге
ТАСС  /  Блохин Максим

Санкт-Петербург, 20 июля. Академик РАН Василий Глухих умер на 93-м году жизни в Санкт-Петербурге. Дату и место прощания с российским ученым родственники объявят позже.

Василий Андреевич Глухих родился 10 февраля 1929 года в деревне Большая Каменная Курганской области. Он является крупным российским ученым середины XX — начала XXI века.

Глухих принадлежит авторство пяти монографий, более 160 публикаций в научной периодике и трудах конференций, 20 крупных изобретений.

Ученый награжден различными орденами и является лауреатом многих премий, последняя из которых — премия Правительства РФ 2007 года в области науки и техники.

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смерть ученый физик-ядерщик Василий Глухих
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