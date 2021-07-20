Легковушка сгорела дотла в Выборгском районе Петербурга

Санкт-Петербург, 20 июля. Легковой автомобиль полностью сгорел возле жилого дома по Северному проспекту. Информация о пострадавших не поступала.

Пожар ликвидировали десять человек личного состава МЧС России и две единицы техники, сообщил Федеральному агентству новостей источник в экстренных службах.

Специалисты выясняют обстоятельства, способствовавшие произошедшему. Организована доследственная проверка, по результатам которой правоохранители примут процессуальное решение.

Автомобиль «москвич» загорелся на автозаправочной станции по Большевистской улице в Новосибирске.