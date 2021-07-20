Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
20 июля 18:40
18:39
Спорт
УЕФА уточнил дату и время начала матча «Спартака» и «Бенфики» в Москве
18:37
Армия
Вице-премьер РФ Борисов назвал потенциальных покупателей истребителя Checkmate
18:36
Общество
Поклонская спросила руководителей Украины, почему они так боятся русского языка
18:33
Шоу-бизнес
Ксения Бородина отказалась строить новую семью после развода с Омаровым
18:33
Шоу-бизнес
Ивлеева раскрыла причину разрыва дружеских отношений с Идой Галич
18:31
Происшествия
Супруга задержанного главы УГИБДД Ставрополья оказалась должницей по налогам
18:30
Общество
Стало известно, как телефонные мошенники «разводят» адвокатов
18:25
Армия
Мантуров назвал сроки создания легкого истребителя Checkmate
18:24
Общество
Более 700 тысяч доз вакцины «ЭпиВакКорона» направили в российские регионы
18:22
Общество
Депутат Баранов предложил способ предотвратить проблемы с мигрантами в России
Все новости

Легковушка сгорела дотла в Выборгском районе Петербурга

  /   Обновлено: 20 июля 2021 17:54
Происшествия
Легковушка сгорела дотла в Выборгском районе Петербурга
Невские Новости  /  Майя Котелова

Санкт-Петербург, 20 июля. Легковой автомобиль полностью сгорел возле жилого дома по Северному проспекту. Информация о пострадавших не поступала.

Пожар ликвидировали десять человек личного состава МЧС России и две единицы техники, сообщил Федеральному агентству новостей источник в экстренных службах.

Специалисты выясняют обстоятельства, способствовавшие произошедшему. Организована доследственная проверка, по результатам которой правоохранители примут процессуальное решение.

Автомобиль «москвич» загорелся на автозаправочной станции по Большевистской улице в Новосибирске.

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / Легковушка сгорела дотла в Выборгском районе Петербурга
пожар петербург автомобиль мчс россии
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru