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Петербурженка перевела лжесотрудникам администрации почти 3 млн рублей
Происшествия
Петербурженка перевела лжесотрудникам администрации почти 3 млн рублей
epp.genproc.gov.ru  /  Прокуратура Пермского края

Санкт-Петербург, 20 июля. Полицейские раскрыли мошенничество в сфере недвижимости. Аферисты предложили петербурженке приобрести по привлекательной цене две льготные квартиры.

Злоумышленники обманули женщину, притворившись сотрудниками администрации. Потерпевшая перевела мошенникам 2,8 млн рублей, надеясь за эти деньги приобрести две квартиры. Преступление было совершено два года назад.

По факту мошенничества возбудили уголовное дело. Устанавливается причастность подозреваемых к другим подобным преступлениям. Мошенники задержаны. В ходе обысков были изъяты документация, 100 тыс. рублей, три мобильных телефона, флэш-карты и другие вещи, необходимые для следствия.

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