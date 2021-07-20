Пожар в Центральном районе Петербурга ликвидировали

Санкт-Петербург, 20 июля. Пожарные потушили возгорание в центре Северной столицы. Огонь разгорелся в доме на Лиговском проспекте.

Прибывшие на место происшествия спасатели обнаружили, что тлеют перекрытия на площади 3 кв. м. Пожар удалось ликвидировать в течение часа, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС.

К тушению огня было привлечено три единицы техники и 15 человек личного состава. Сведений о пострадавших не поступало.

Сотрудники МЧС потушили пожар в Выборгском районе Петербурга. Там вспыхнул мусор, находившийся на захламленном балконе.