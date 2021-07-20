Состояние лестничных клеток и дворов домов Петербурга проверят в ближайшие три месяца

Санкт-Петербург, 20 июля. Жилые дома Северной столицы проверят на качество содержания лестничных клеток и внутриквартальных территорий, заявил вице-губернатор Николай Бондаренко.

Именно он издал соответствующее поручение. Проверка пройдет в ближайшие три месяца, заявили в аппарате вице-губернатора. Решение принято на основании заявлений петербуржцев. Многие из них озадачены вопросами уборки лестничных клеток и содержания дворов.

«Внепланово проверить весь жилой фонд за короткий промежуток времени — масштабная задача, потому весь объем работ необходимо распределить между различными органами власти», — почеркнул Николай Бондаренко.

Инспекционные выезды ГЖИ, районных администраций и жилищных агентств планируется завершить до 16 октября. В первую очередь специалисты посетят дома, жители которых чаще всего обращались с жалобами на качество уборки. Аналогичная проверка осуществлялась в 2017 году.

За последние несколько лет стоимость жилья в Петербурге увеличилась. Однако аналитики выделяют несколько других городов, где недвижимость дорожает быстрее, чем в Северной столице или Москве. Некоторые риелторы выступают с инициативой упростить процедуру продажи квартир, приобретенных в ипотеку с помощью средств материнского капитала.