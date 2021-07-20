Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
20 июля 17:07
17:07
Общество
В Керчи придумали, как защитить город от возможных потопов
17:06
Общество
Камилла Кабелло выпустит новый трек спустя два года
16:59
Происшествия
Участники покушения на временного президента Мали задержаны
16:59
Шоу-бизнес
Анастасия Решетова была на грани конфликта с Тимати из-за сына
16:57
Общество
Маяковский и карликовый бегемот: в Самаре открылась цифровая литературная выставка
16:57
Политика
Шведы высмеяли Польшу после отказа выдавать послу США дипломатическую аккредитацию
16:54
Происшествия
Плевок в сотрудника ДПС обернулся для краснодарского курьера административным делом
16:53
Олимпиада-2020 в Токио
Баскетболисты олимпийской сборной Испании рассказали о главных особенностях Японии
16:53
Происшествия
Троллейбус загорелся после удара молнии в Ульяновске
16:52
Общество
В Москве под угрозой закрытия 3400 магазинов и офисов, арендующих площади в ТЦ
Все новости

Состояние лестничных клеток и дворов домов Петербурга проверят в ближайшие три месяца
Общество
Состояние лестничных клеток и дворов домов Петербурга проверят в ближайшие три месяца
gov-murman.ru  /  Пресс-служба правительства Мурманской области

Санкт-Петербург, 20 июля. Жилые дома Северной столицы проверят на качество содержания лестничных клеток и внутриквартальных территорий, заявил вице-губернатор Николай Бондаренко.

Именно он издал соответствующее поручение. Проверка пройдет в ближайшие три месяца, заявили в аппарате вице-губернатора. Решение принято на основании заявлений петербуржцев. Многие из них озадачены вопросами уборки лестничных клеток и содержания дворов.

«Внепланово проверить весь жилой фонд за короткий промежуток времени — масштабная задача, потому весь объем работ необходимо распределить между различными органами власти», — почеркнул Николай Бондаренко.

Инспекционные выезды ГЖИ, районных администраций и жилищных агентств планируется завершить до 16 октября. В первую очередь специалисты посетят дома, жители которых чаще всего обращались с жалобами на качество уборки. Аналогичная проверка осуществлялась в 2017 году.

За последние несколько лет стоимость жилья в Петербурге увеличилась. Однако аналитики выделяют несколько других городов, где недвижимость дорожает быстрее, чем в Северной столице или Москве. Некоторые риелторы выступают с инициативой упростить процедуру продажи квартир, приобретенных в ипотеку с помощью средств материнского капитала.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Состояние лестничных клеток и дворов домов Петербурга проверят в ближайшие три месяца
петербург проверка дома
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru