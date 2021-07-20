Лазанье по заборам обернулось госпитализацией для юного петербуржца

Санкт-Петербург, 20 июля. Школьник хотел перелезть через забор, но упал с него и получил многочисленные травмы. Его экстренно госпитализировали.

Врачи диагностировали у 15-летнего пациента множественные ссадины и ушибы. По словам медиков, ребенок находится в состоянии средней тяжести. Ему оказывают необходимую помощь.

Полицейские выяснили, что подросток решил перелезть забор на улице Подвойского и упал с него, в результате чего получил травмы и был доставлен в больницу, сообщил источник ФАН в правоохранительных органах.

Еще один несчастный случай произошел с ребенком на юго‑западе Москвы. Там девочку покалечил магнит от двери подъезда, сообщило РИАМО.