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Лазанье по заборам обернулось госпитализацией для юного петербуржца

  /   Обновлено: 20 июля 2021 16:42
Происшествия
Лазанье по заборам обернулось госпитализацией для юного петербуржца
pixabay.com

Санкт-Петербург, 20 июля. Школьник хотел перелезть через забор, но упал с него и получил многочисленные травмы. Его экстренно госпитализировали.

Врачи диагностировали у 15-летнего пациента множественные ссадины и ушибы. По словам медиков, ребенок находится в состоянии средней тяжести. Ему оказывают необходимую помощь.

Полицейские выяснили, что подросток решил перелезть забор на улице Подвойского и упал с него, в результате чего получил травмы и был доставлен в больницу, сообщил источник ФАН в правоохранительных органах.

Еще один несчастный случай произошел с ребенком на юго‑западе Москвы. Там девочку покалечил магнит от двери подъезда, сообщило РИАМО.

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петербург ребенок забор травма
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