Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
20 июля 17:07
17:06
Общество
Камилла Кабелло выпустит новый трек спустя два года
16:59
Происшествия
Участники покушения на временного президента Мали задержаны
16:59
Шоу-бизнес
Анастасия Решетова была на грани конфликта с Тимати из-за сына
16:57
Общество
Маяковский и карликовый бегемот: в Самаре открылась цифровая литературная выставка
16:57
Политика
Шведы высмеяли Польшу после отказа выдавать послу США дипломатическую аккредитацию
16:54
Происшествия
Плевок в сотрудника ДПС обернулся для краснодарского курьера административным делом
16:53
Олимпиада-2020 в Токио
Баскетболисты олимпийской сборной Испании рассказали о главных особенностях Японии
16:53
Происшествия
Троллейбус загорелся после удара молнии в Ульяновске
16:52
Общество
В Москве под угрозой закрытия 3400 магазинов и офисов, арендующих площади в ТЦ
16:52
Происшествия
Петербурженка перевела лжесотрудникам администрации почти 3 млн рублей
Все новости

Петербуржец проиграл чужие деньги и попал под две статьи

  /   Обновлено: 20 июля 2021 17:05
Происшествия
Петербуржец проиграл чужие деньги и попал под две статьи
freepik.com  /  Racool_studio

Санкт-Петербург, 20 июля. Суд вынес приговор жителю Северной столицы. Он признан виновным в краже и ложном доносе, сообщил источник ФАН в правоохранительных органах.

Фигуранту на временное хранение были переданы смартфон и банковские карты. Используя чужой телефон с доступом к счетам, подсудимый зашел на один из сайтов, где можно было сыграть на деньги. Виновник «спустил» почти 180 тысяч рублей. Затем в дежурной части он заявил о краже у него смартфона, но проверка показала, что мужчина лгал.

Обвиняемый приговорен к году условно с уплатой штрафа в размере 15 тысяч рублей.

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / Петербуржец проиграл чужие деньги и попал под две статьи
кража игра донос
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru