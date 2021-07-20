Петербуржец проиграл чужие деньги и попал под две статьи

Санкт-Петербург, 20 июля. Суд вынес приговор жителю Северной столицы. Он признан виновным в краже и ложном доносе, сообщил источник ФАН в правоохранительных органах.

Фигуранту на временное хранение были переданы смартфон и банковские карты. Используя чужой телефон с доступом к счетам, подсудимый зашел на один из сайтов, где можно было сыграть на деньги. Виновник «спустил» почти 180 тысяч рублей. Затем в дежурной части он заявил о краже у него смартфона, но проверка показала, что мужчина лгал.

Обвиняемый приговорен к году условно с уплатой штрафа в размере 15 тысяч рублей.