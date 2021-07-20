Сотрудники МЧС потушили пожар в Выборгском районе Петербурга

Санкт-Петербург, 20 июля. Захламленный балкон стал причиной пожара в Выборгском районе Петербурга. На борьбу с огнем было направлено три единицы техники и 15 человек.

ЧП произошло в доме № 129 на проспекте Энгельса. Сотрудники экстренных служб оперативно выехали по вызову. Выяснилось, что полыхает трехкомнатная квартира. Очаг возгорания находился на балконе. Вспыхнул находившийся там мусор.

Площадь пожара составила 3 квадратных метра. Сотрудники МЧС оперативно его ликвидировали. Информации о пострадавших не поступало.

Спасатели локализовали пожар в Выборгском районе Петербурга. Возгорание произошло в техническом помещении, которое примыкает к жилому дому.