Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
20 июля 15:34
15:33
Общество
Роспотребнадзор оценил вероятность введения обязательных прививок от COVID-19 в Петербурге
15:32
Весь мир
Алжир усилит стратегическое сотрудничество с Китаем
15:31
Армия
Исполняющий обязанности главы минобороны Армении ушел в отставку
15:26
Происшествия
Прокуратура проводит проверку после разлива нефти в Мурманской области
15:26
Происшествия
Мосгорсуд оставил под арестом блогера Пыжа
15:22
Политика
Появились рассекреченные документы об отказе Билла Клинтона пить чай с Елизаветой II
15:21
Экономика
Богатейший человек планеты отправляется в космос
15:21
Весь мир
Новый глава МИД Испании близок к разрешению кризиса с Марокко
15:21
Происшествия
Уголовное дело о двойном убийстве в Петербурге зарегистрировано в суде
15:21
Армия
Новейший российский истребитель поразил эксперта из Италии крутым трюком из Top Gun
Все новости

Сотрудники МЧС потушили пожар в Выборгском районе Петербурга
Происшествия
Сотрудники МЧС потушили пожар в Выборгском районе Петербурга
 /  Пресс-служба ГУ МЧС России по Новосибирской области

Санкт-Петербург, 20 июля. Захламленный балкон стал причиной пожара в Выборгском районе Петербурга. На борьбу с огнем было направлено три единицы техники и 15 человек.

ЧП произошло в доме № 129 на проспекте Энгельса. Сотрудники экстренных служб оперативно выехали по вызову. Выяснилось, что полыхает трехкомнатная квартира. Очаг возгорания находился на балконе. Вспыхнул находившийся там мусор.

Площадь пожара составила 3 квадратных метра. Сотрудники МЧС оперативно его ликвидировали. Информации о пострадавших не поступало.

Спасатели локализовали пожар в Выборгском районе Петербурга. Возгорание произошло в техническом помещении, которое примыкает к жилому дому.

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / Сотрудники МЧС потушили пожар в Выборгском районе Петербурга
пожар петербург чп
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru