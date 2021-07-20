Дети вручили Дзюбе кубок лучшего игрока прошедшего сезона РПЛ

Санкт-Петербург, 20 июля. Форвард петербургского «Зенита» Артем Дзюба, забивший 20 голов в прошлом розыгрыше РПЛ, получил приз самого ценного игрока чемпионата России, изготовленный детьми.

Работа над кубком проходила под строгим и чутким присмотром руководителя Валерии Лошак. Лучшим игроком предыдущего розыгрыша Российской премьер-лиги был официально признан иранский нападающий сине-бело-голубых Сердар Азмун, забивший 19 мячей, в том числе на его счету хет-трик в ворота московского «Локомотива», который позволил подопечным Сергея Семака досрочно выиграть третье чемпионство подряд.

Однако дети считают, что с капитаном сборной России обошлись нечестно. Они отдали Дзюбе изготовленный своими руками кубок, передает РЕН ТВ.

Ранее стало известно, что сборная России проведет отборочные матчи ЧМ-2022 в Казани и Петербурге. Первую из упомянутых игр примет стадион «Ак Барс Арена». Матч со Словакией пройдет 8 октября. Встреча с кипрской национальной командой состоится на «Газпром Арене» 11 ноября.