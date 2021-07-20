Названа причина ошибочных результатов ПЦР-тестов на COVID-19

Санкт-Петербург, 20 июля. Главную причину неверных результатов ПЦР-тестов на коронавирус назвал главврач петербургской частной скорой помощи CORIS Лев Авербах.

В начале пандемии COVID-19 россияне могли сдать ПЦР-тест только при попадании в больницу. Однако сейчас ситуация изменилась, и его можно сделать в любой поликлинике, частной лаборатории или клинике. Мнение о том, что тест-системы часто показывают ошибочные результаты, является неверным, отметил Авербах.

На точность результата, по его словам, влияет процедура взятия мазка. При самостоятельном заборе биоматериала тест может быть ошибочным, добавил главврач.

«Когда курьер подкладывает под дверь палочку, ты сам никогда так не возьмешь. Мазок как соскоб. Никто никогда так не делает. Там нужно понимать, что нельзя есть, нельзя пить, нельзя жевать жевательную резинку. Очень многие брали неправильно, поэтому у больных были отрицательные результаты. Все думали, что это какие-то издержки. Нет. Вопрос взятия», — объяснил врач в эфире пресс-центра Медиагруппы «Патриот».

ПЦР-тестирование, как отметил эксперт, до 99,9% близко к конечному результату. Кроме того, по словам Авербаха, это самая четкая диагностическая процедура. Однако положительный результат ПЦР-теста еще не означает, что человек инфицирован коронавирусом. Точный диагноз может поставить только медик. Для этого ему нужно дополнительно осмотреть пациента и изучить снимок его легких.

Ежедневно тестирование на коронавирус в Петербурге проходят около 20 тыс. человек. Ранее сообщалось, что процедуру прошли 21 439 жителей Северной столицы. Около 30 тыс. в сутки прививаются от COVID-19.