Увеличено число рейсов из Петербурга в Болгарию

Санкт-Петербург, 20 июля. Число рейсов из аэропорта Пулково в Болгарию увеличится с этой недели. Такое решение принял оперативный штаб.

Из Петербурга в Болгарию добавлены еще 12 рейсов. Самолеты будут доставлять россиян в Варну, Софию и Бургас. С 24 июля лайнеры будут совершать четыре перелета в неделю на каждом маршруте, следует из официального сообщения Ассоциации туроператоров.

Болгария ранее ужесточила правила въезда для иностранных туристов. С 8 июля им следует проходить обязательное тестирование на новую коронавирусную инфекцию. Речь идет о туристах старше 12 лет. Лицам младшего возраста результаты теста предоставлять не нужно.

Петербург могут превратить в центр российского туризма, заявил председатель регионального отделения «Деловой России» Дмитрий Панов. Сейчас это невозможно из-за ситуации с пандемией. Однако после снятия ограничений обстоятельства могут измениться.