Резник объявил о прекращении избирательной кампании в депутаты Госдумы

Санкт-Петербург, 20 июля. Депутат Законодательного собрания Петербурга Максим Резник в своем Telegram-канале объявил о прекращении избирательной кампании в депутаты Государственной думы.

Данное решение Резника связано с тем, что сейчас он находится под домашним арестом по делу о незаконном приобретении наркотиков для личных целей.

Силовики обнаружили парламентария во время антинаркотического рейда в одной из квартир на набережной канала Грибоедова. Данное помещение якобы являлось мастерской дальнего родственника Резника. В ходе обыска правоохранители обнаружили в квартире запрещенные вещества, после чего задержали хозяина жилья.