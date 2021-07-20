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Резник объявил о прекращении избирательной кампании в депутаты Госдумы

  /   Обновлено: 20 июля 2021 14:32
Политика
Резник объявил о прекращении избирательной кампании в депутаты Госдумы
Невские Новости  /  Никита Нестеров

Санкт-Петербург, 20 июля. Депутат Законодательного собрания Петербурга Максим Резник в своем Telegram-канале объявил о прекращении избирательной кампании в депутаты Государственной думы.

Данное решение Резника связано с тем, что сейчас он находится под домашним арестом по делу о незаконном приобретении наркотиков для личных целей.

Силовики обнаружили парламентария во время антинаркотического рейда в одной из квартир на набережной канала Грибоедова. Данное помещение якобы являлось мастерской дальнего родственника Резника. В ходе обыска правоохранители обнаружили в квартире запрещенные вещества, после чего задержали хозяина жилья.

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