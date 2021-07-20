Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
20 июля 14:03
14:02
Общество
Новые сроки: окончание строительства пензенского цирка перенесли на 2022 год
13:56
Общество
Почти 20 развязок обновили на МКАД за десять лет
13:55
Общество
Накануне Олимпиады МОК одобрил изменение девиза Игр. События дня
13:54
Общество
Активисты из Тулы спасли историческую постройку
13:53
Армия
Способность российского «Циркона» устроить Армагеддон довела японцев до истерики
13:53
Экономика
Кабмин утвердил направления «зеленого» финансирования в России
13:51
Политика
Песков опроверг сообщения о стройке в Ново-Огарево
13:50
Политика
Путин заявил, что Россия готова развивать авиакосмическое сотрудничество со всеми странами
13:49
Технологии
Путин указал на большой потенциал российского авиастроения
13:48
Шоу-бизнес
Певица Глюкоза возмутила подписчиков слишком открытым купальником
Все новости

Жертвой пожара на Запорожской стал один человек

  /   Обновлено: 20 июля 2021 14:02
Происшествия
Жертвой пожара на Запорожской стал один человек

Санкт-Петербург, 20 июля. Мертвый человек был обнаружен в сгоревшей квартире на улице Запорожская. Следователи инициировали проверку.

В дежурную часть полиции поступило сообщение от оператора скорой помощи об обнаружении трупа неизвестного человека, сообщил ФАН источник в правоохранительных органах.

Полицейские выяснили, что тело обнаружено в сгоревшей квартире. Хозяйка жилища находилась на работе с дочкой в момент, когда ей позвонила соседка и сообщила о начавшемся пожаре. Женщина приехала домой и обнаружила, что квартира полностью выгорела.

Сотрудники полиции проводят проверку по факту случившегося. Личность погибшего устанавливается.

Пожарные смогли локализовать огонь, разгоревшийся ночью в Петроградском районе Петербурга.

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / Жертвой пожара на Запорожской стал один человек
пожар чп труп
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru