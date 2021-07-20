Жертвой пожара на Запорожской стал один человек

Санкт-Петербург, 20 июля. Мертвый человек был обнаружен в сгоревшей квартире на улице Запорожская. Следователи инициировали проверку.

В дежурную часть полиции поступило сообщение от оператора скорой помощи об обнаружении трупа неизвестного человека, сообщил ФАН источник в правоохранительных органах.

Полицейские выяснили, что тело обнаружено в сгоревшей квартире. Хозяйка жилища находилась на работе с дочкой в момент, когда ей позвонила соседка и сообщила о начавшемся пожаре. Женщина приехала домой и обнаружила, что квартира полностью выгорела.

Сотрудники полиции проводят проверку по факту случившегося. Личность погибшего устанавливается.

Пожарные смогли локализовать огонь, разгоревшийся ночью в Петроградском районе Петербурга.