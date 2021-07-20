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Механик в Петербурге попался на воровстве

  /   Обновлено: 20 июля 2021 13:48
Происшествия
Механик в Петербурге попался на воровстве

Санкт-Петербург, 20 июля. Начальник цеха, в котором работал вор, уличил механика в краже комплектующих запчастей.

В дежурную часть полиции обратился начальник цеха по производству медицинских кроватей с заявлением, что наблюдал, как один из механиков после рабочего дня присвоил комплектующие для аппаратно-программного комплекса, а именно четыре насоса дозирования.

По словам заявителя, злоумышленник взял запчасти со стеллажа открытой выкладки. Сумма материального ущерба составила 3,8 тыс. рублей, сообщил ФАН источник в правоохранительных органах.

Затем вор сам явился в отделение с повинной. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 158 части 1 УК РФ (Мелкое хищение, совершенное лицом, подвергнутым административному наказанию).

Вор в Севастополе лишился 80 тысяч рублей из-за того, что оставил окно автомобиля открытым.

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