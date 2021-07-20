Сотрудники ККИ изъяли незаконный кофемобиль в центре Петербурга

Санкт-Петербург, 20 июля. Сотрудники комитета по контролю за имуществом изъяли возле Казанского собора машину уличных нелегальных торговцев кофе.

В ходе рейда по пресечению незаконной торговой деятельности сотрудники ККИ обнаружили возле Казанского собора незаконное расположения автомобиля по производству и продаже кофейных напитков.

При эвакуации машины его владелец со своим знакомым оказали сопротивление и буквально отбивали авто. Комитет три раза прибегал к помощи полицейских, в результате чего противодействие было пресечено.

Во время движения эвакуатора по Невскому проспекту мужчины, воспользовавшись плотным автомобильным движением, залезли на платформу, сорвали пломбу и сели внутрь машины, двери заблокировали изнутри. Из кофемобиля нарушителей извлекали сотрудники следственно-оперативной группы.

Сейчас граждане доставлены в отделение полиции для дальнейшего разбирательства. Нелегальным торговцам кофе грозит административная ответственность за продажу товаров в неустановленном месте. Также они понесут ответственность за сопротивление сотрудникам комитета.