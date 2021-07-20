Синоптики спрогнозировали возвращение жары в Петербург

Санкт-Петербург, 20 июля. Жаркая погода в скором времени вернется на территорию Петербурга, заявили в Гидрометцентре РФ.

Уже в начале следующей недели по-настоящему летняя погода снова вернется в Северную столицу. Столбики термометров поднимутся выше +30 градусов.

По данным синоптиков, самая низкая температура воздуха в городе ожидается 21 июля. В этот день небо над Петербургом будет затянуто облаками. Однако после этого воздух постепенно начнет прогреваться. Уже к воскресенью в Северной столице ожидается +26.

Облачная погода, температура воздуха до +27 градусов и небольшой дождь прогнозируют в Москве 20 июля. Об этом сообщили на сайте Гидрометцентра России.