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Синоптики спрогнозировали возвращение жары в Петербург

  /   Обновлено: 20 июля 2021 13:10
Общество
Синоптики спрогнозировали возвращение жары в Петербург
Невские Новости  /  Анастасия Барашкова

Санкт-Петербург, 20 июля. Жаркая погода в скором времени вернется на территорию Петербурга, заявили в Гидрометцентре РФ.

Уже в начале следующей недели по-настоящему летняя погода снова вернется в Северную столицу. Столбики термометров поднимутся выше +30 градусов.

По данным синоптиков, самая низкая температура воздуха в городе ожидается 21 июля. В этот день небо над Петербургом будет затянуто облаками. Однако после этого воздух постепенно начнет прогреваться. Уже к воскресенью в Северной столице ожидается +26.

Облачная погода, температура воздуха до +27 градусов и небольшой дождь прогнозируют в Москве 20 июля. Об этом сообщили на сайте Гидрометцентра России.

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