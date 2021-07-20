Двое злоумышленников обманули в Петербурге блокадницу на 40 тыс. рублей

Санкт-Петербург, 20 июля. Полицейские задержали в Северной столице двух мужчин, подозреваемых в мошенничестве. Жертвой злоумышленников стала 79-летняя блокадница.

По данным правоохранителей, фигуранты пришли к потерпевшей домой. Они выдавали себя за работников организации, которая занимается установкой средств пожаротушения. Подозреваемые ввели в заблуждение пожилую горожанку и уговорили ее купить «специальный прибор» для пожарной безопасности.

За 40 тыс. рублей они продали ей устройство, которое стоит в пять раз дешевле. Стражи порядка проверяют фигурантов на причастность к аналогичным деяниям.

Пожилая жительница Уссурийска попалась в сети афериста. Злоумышленник из другого государства решил сыграть на ее чувствах, сообщало Deita.