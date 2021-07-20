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Злоумышленники жестко избили петербуржца за замечание о выбросе мусора
Происшествия
Злоумышленники жестко избили петербуржца за замечание о выбросе мусора
pexels.com  /  it's me neosiam

Санкт-Петербург, 20 июля. Двое мужчин на «Газели» выбросили в Петербурге строительный мусор и избили прохожего за замечание. Пострадавший попал в больницу.

Инцидент произошел вечером у дома 35 по улице Маршала Тухачевского. Двое мужчин на «Газели» выбросили строительный мусор в неположенном месте. Очевидцем случившегося стал житель Петербурга, который сделал замечание нарушителям. Злоумышленники набросились на мужчину и избили, после чего скрылись с места происшествия. Пострадавший попал в больницу в состоянии средней тяжести.

Сотрудники полиции задержали подозреваемых у дома 64 по Тверской улице в Колпино. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Двух охранников ТЦ избили толпой на севере Москвы, сообщал сайт 360tv.ru. Конфликт произошел на бытовой почве.

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