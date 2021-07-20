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Врачи сообщили о состоянии изрезанного в Петербурге ланкийца

  /   Обновлено: 20 июля 2021 11:42
Происшествия
Врачи сообщили о состоянии изрезанного в Петербурге ланкийца
Невские Новости  /  Александра Лашко

Санкт-Петербург, 20 июля. Бригада скорой доставила с проспекта Солидарности иностранца с ножевыми ранениями. Пострадавшим оказался гражданин Шри-Ланки, сообщил источник ФАН в правоохранительных органах.

Врачи при госпитализации диагностировали мужчине геморрагический шок и ножевое ранение. Он не говорил по-русски и был в подпитии. Жизни иностранца теперь ничего не угрожает, ранение было непроникающим.

Полицейские считают, что на ланкийца напал его 24-летний земляк. У силовиков есть фотография и личные данные злоумышленника.

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