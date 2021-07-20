Смольный перечислил причины для медотвода от вакцинации против коронавируса

Санкт-Петербург, 20 июля. Официальный медотвод является единственной причиной отказа от прививки против коронавируса, заявил первый зампредседателя Комитета по здравоохранению Петербурга Андрей Сарана.

Решение о медотводе от процедуры может принять только квалифицированный врач. Причиной для такого заключения могут стать хронические заболевания или противопоказания к процедуре. Смольный следит за количеством выданным гражданам медотводов, обратил внимание Сарана.

Некоторые медучреждения в городе уже создали специальные комиссии для контроля над числом выписанных заключений о противопоказаниях к прививкам. Беспричинный отказ от вакцинации подвергает опасности самого человека и его окружающих, напоминают специалисты.

Непереносимость одного из компонентов препарата, а также острые инфекционные и хронические заболевания считаются основными показаниями для медотвода от вакцинации, напомнил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко. Прививка от COVID-19, в свою очередь, защищает от тяжелого течения заболевания, добавил он.