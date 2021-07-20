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Две полосы на участке Кольцевой автодороги в Петербурге перекроют до конца июля
Общество
Две полосы на участке Кольцевой автодороги в Петербурге перекроют до конца июля
 /  пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

Санкт-Петербург, 20 июля. Ограничение движения введут на участке Кольцевой автодороги в Санкт-Петербурге — на полторы недели перекроют две полосы.

На внутреннем кольце КАД перекроют первую и вторую полосы, по двум остальным введут ограничение скоростного режима до 50 километров в час, сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад». Участки дороги будут закрыты с 22 по 31 июля.

Ограничение связаны с проведением дорожных работ, сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Илья Пузырев. На второй полосе трассы будут устранять колейность, уточнил специалист. Дорожники просят водителей учитывать эту информацию и заранее перестроить траекторию движения в период проведения работ.

Санкт-Петербург претендует на звание туристической столицы России, в городе на Неве развит культурный, промышленный и спортивный туризм. За последнее время значительно развился wellness туризм, который по словам экспертов значительно качественнее, чем в Москве.

В подмосковном Жуковском ограничат движение транспорта на время проведения МАКС-2021. Местные жители смогут беспрепятственно проезжать на территорию города. Авиасалон пройдет с 20 по 25 июля, пишет издание «Подмосковье сегодня».

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кад ограничение движения дорожные работы
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