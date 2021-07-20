Петербуржцы заметили дикого кабана недалеко от станции метро «Беговая»

Санкт-Петербург, 20 июля. Дикий кабан пробегал в Петербурге в понедельник. Жители успели снять его на видео, когда он бегал у ломбарда вблизи станции метро «Беговая». Видеоролики появились в соцсетях.

Сперва животное заметили у ломбарда на улице Савушкина. После того как кабана обнаружили, «путешественник» начал перескакивать через препятствия и направился в сторону центра города.

Вероятно, «гость» пришел к жителям Северной столицы из Юнтоловского заказника. Больше о кабане, который ранним утром бегал по улицам Приморского района, ничего не известно.

Тем временем полицейские задержали буйного дебошира-петербуржца, который в попытке бегства от правоохранителей сломал стойку светофора. Примечательно, что сотрудники полиции задерживали нарушителя второй раз за день.