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Пожарные смогли локализовать возгорание в Петроградском районе Петербурга
Происшествия
Пожарные смогли локализовать возгорание в Петроградском районе Петербурга
Невские Новости  /  Майя Котелова

Санкт-Петербург, 20 июля. Огнеборцы смогли локализовать пожар, который произошел ночью в понедельник в Петроградском районе Петербурга. Об этом сообщили в местном МЧС.

Сообщение о пожаре поступило на пульт спасателей 19 июля в 23:39. На Каменоостровском проспекте, 59 произошло горение мусора в шахте лифта жилого дома. К моменту приезда пожарных огонь распространился на пять «квадратов».

Возгорание удалось локализовать в 23:55. Во время ЧП никто не пострадал. В тушении огня было задействовано три единицы спецтехники и 15 сотрудников МЧС.

Недавно пожарные ликвидировали возгорание в техническом помещении в Выборгском районе Петербурга. К тушению огня привлекались 20 пожарных.

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пожар мчс петербург петроградский район
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