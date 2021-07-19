Пожар в жилом доме произошел в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга

Санкт-Петербург, 19 июля. Квартира загорелась в многоэтажном жилом доме на Индустриальном проспекте в Красногвардейском районе. Об этом сообщили экстренные службы города.

Возгорание произошло на кухне, площадь пожара составила один квадратный метр. К тушению были привлечены 15 сотрудников МЧС и три единицы техники. Спасателям хватило 16 минут, чтобы приехать на место и справиться с огнем. Информации о пострадавших не поступало.

Трехкомнатная квартира ранее загорелась в Приморском районе Санкт-Петербурга. В результате происшествия погиб один человек. По предварительной версии, причиной пожара стало неаккуратное обращение с огнем.