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Пожар в жилом доме произошел в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга

  /   Обновлено: 19 июля 2021 23:43
Происшествия
Пожар в жилом доме произошел в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга
Невские Новости  /  Яцко Степан

Санкт-Петербург, 19 июля. Квартира загорелась в многоэтажном жилом доме на Индустриальном проспекте в Красногвардейском районе. Об этом сообщили экстренные службы города.

Возгорание произошло на кухне, площадь пожара составила один квадратный метр. К тушению были привлечены 15 сотрудников МЧС и три единицы техники. Спасателям хватило 16 минут, чтобы приехать на место и справиться с огнем. Информации о пострадавших не поступало.

Трехкомнатная квартира ранее загорелась в Приморском районе Санкт-Петербурга. В результате происшествия погиб один человек. По предварительной версии, причиной пожара стало неаккуратное обращение с огнем.

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