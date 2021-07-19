Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
19 июля 22:48
22:41
Общество
Авиасообщение России с Танзанией приостановлено до 17 августа
22:37
Политика
Джонсон намерен издать указ об ограничении работы клубов в Англии
22:32
Происшествия
Норвежец стал жертвой стрельбы в центре Осло
22:29
Происшествия
Первого участника штурма Капитолия осудили в США
22:24
Происшествия
Виновница ДТП в Москве из зала суда направится в СИЗО
22:17
Весь мир
«Похоронил отношения двух стран»: эксперты рассказали про деятельность посла Франции в ЦАР
22:16
Общество
ФСБ составила проект списка запрещенных сведений о России
22:12
Армия
Испытания гиперзвуковых ракет «Циркон» вызвали панику в США
22:07
Олимпиада-2020 в Токио
Баскетболистка сборной США заразилась коронавирусом перед матчем с Россией на ОИ
22:04
Политика
СМИ сообщили об устранении разногласий между США и ФРГ по «СП-2»
Все новости

Театр «Санктъ-Петербургъ Опера» покажет четыре спектакля в рамках фестиваля в Эстонии
Общество
Театр «Санктъ-Петербургъ Опера» покажет четыре спектакля в рамках фестиваля в Эстонии
Prt Scr 3dtour.spbopera.ru  /  САНКТЪ-ПЕТЕРБУРГЪ ОПЕРА

Санкт-Петербург, 19 июля. Труппа театра «Санктъ-Петербургъ Опера» покажет на оперном фестивале в Эстонии четыре постановки. Спектакли пройдут под управлением маэстро Юрия Александрова.

Оперный фестиваль пройдет на острове Сааремаа с 20 по 24 июля. Эстонские зрители в рамках международного мероприятия смогут увидеть четыре спектакля театра «Санктъ-Петербургъ Опера». Как сообщается на сайте учреждения, коллектив покажет «Фауста», «Севильского цирюльника», «Лючию ди Ламмермур» и «Мадам Батерфляй». На все спектакли петербургского театра билеты распроданы.

В пресс-службе «Санктъ-Петербургъ Оперы» рассказали, что зарубежные гастроли не обошлись без трудностей. Власти Эстонии в связи с пандемией закрыли границы для иностранных туристов. Коллектив театра с трудом получил специальное разрешение на въезд у эстонского правительства.

Оперный фестиваль в Сааремаа появились в 2008 году. Мероприятие проходит на территории средневекового замка Курессааре, где создается специальный летний театр на 2000 мест. В разные годы в Эстонию привозили свои спектакли Латвийская и Венгерская национальный оперы, Грузинский театр оперы и балета, Шанхайская опера, «Пикколо театр ди Милано», московский театр «Геликон-опера» и другие.

Недавно руководство «Санкт-Петербургъ Оперы» обратилось к Смольному с просьбой помочь театру с расширением. Учреждение в скором времени может получить вторую сценическую площадку.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Театр «Санктъ-Петербургъ Опера» покажет четыре спектакля в рамках фестиваля в Эстонии
эстония театр опера фестиваль санктъ-петербургъ опера
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru