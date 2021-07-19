Театр «Санктъ-Петербургъ Опера» покажет четыре спектакля в рамках фестиваля в Эстонии

Санкт-Петербург, 19 июля. Труппа театра «Санктъ-Петербургъ Опера» покажет на оперном фестивале в Эстонии четыре постановки. Спектакли пройдут под управлением маэстро Юрия Александрова.

Оперный фестиваль пройдет на острове Сааремаа с 20 по 24 июля. Эстонские зрители в рамках международного мероприятия смогут увидеть четыре спектакля театра «Санктъ-Петербургъ Опера». Как сообщается на сайте учреждения, коллектив покажет «Фауста», «Севильского цирюльника», «Лючию ди Ламмермур» и «Мадам Батерфляй». На все спектакли петербургского театра билеты распроданы.

В пресс-службе «Санктъ-Петербургъ Оперы» рассказали, что зарубежные гастроли не обошлись без трудностей. Власти Эстонии в связи с пандемией закрыли границы для иностранных туристов. Коллектив театра с трудом получил специальное разрешение на въезд у эстонского правительства.

Оперный фестиваль в Сааремаа появились в 2008 году. Мероприятие проходит на территории средневекового замка Курессааре, где создается специальный летний театр на 2000 мест. В разные годы в Эстонию привозили свои спектакли Латвийская и Венгерская национальный оперы, Грузинский театр оперы и балета, Шанхайская опера, «Пикколо театр ди Милано», московский театр «Геликон-опера» и другие.

Недавно руководство «Санкт-Петербургъ Оперы» обратилось к Смольному с просьбой помочь театру с расширением. Учреждение в скором времени может получить вторую сценическую площадку.