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Работники аэропорта Пулково обнаружили два муляжа гранаты в багаже

  /   Обновлено: 19 июля 2021 21:07
Происшествия
Работники аэропорта Пулково обнаружили два муляжа гранаты в багаже

Санкт-Петербург, 19 июля. Один из пассажиров аэропорта Пулково пытался провезти муляжи ручных гранат.

Во время проверки багажа в грузовом терминале аэропорта Пулково в Петербурге сотрудники заметили два предмета, которые были очень похожи на гранаты. Было принято решение вызывать ОМОН для проведения осмотра чемодана.

Содержимое багажа было передано транспортной полиции и изолировано до прибытия взрывотехников. Специалисты внимательно осмотрели дорожную сумку и пришли к выводу, что «гранаты» не представляют никакой опасности.

Сведения о санкциях в отношении хозяина багажа и о задержке рейса не поступали.

Из-за смога от лесных пожаров Якутский аэропорт отменил все рейсы.

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