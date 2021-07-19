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Сотрудник РАН Тишков считает рискованными эксперименты с искусственными дождями
Происшествия
Сотрудник РАН Тишков считает рискованными эксперименты с искусственными дождями
Global Look Press  /  Gladys Chai von der Laage via ww/www.imago-images.de

Санкт-Петербург, 19 июля. Член-корреспондент РАН, заслуженный деятель науки РФ Аркадий Тишков объяснил, чем для человечества могут обернуться дожди «по заказу».

Председатель рабочей группы Международные научные инициативы в Российской Арктике, главный научный сотрудник Института географии РАН Аркадий Тишков в рамках пресс-конференции, организованной Медиагруппой «Патриот», объяснил, почему вмешиваться в природу опасно.

СМИ ранее сообщили, что ученые из ОАЭ тестировали технологию вызова дождей при помощи дронов, которые посылали электрические разряды в облака. Специалист отметил, что в России исследования по искусственному вызыванию осадков идут уже давно.

«Они положительные, распыление соединений серебра. Это вызывает выпадение дождя и важно для районов, которые испытывают воздействие катастрофических засух», — отметил Тишков.

Но в Москве, по словам ученого, не тот климат, поэтому прежде чем экспериментировать с искусственными дождями в Центральном регионе России, нужно взвесить все за и против, считает специалист.

«Это достаточно рискованно, потому что здесь нужен дождь, а где-то чуть в стороне, куда шли эти облака, дождя уже не будет, и там возникнет засуха. Все в природе взаимосвязано и не надо дергать все время природу, пытаться сыграть в свою пользу. Где-то остановишь наводнение, в другом месте туда не дотечет река», — подчеркнул член-корреспондент РАН.

Напомним, во многих странах мира происходят стихийные бедствия. Европу накрыло наводнениями, а где-то бушуют страшные лесные пожары, уничтожая огромные гектары земли.

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технологии наводнение дожди
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