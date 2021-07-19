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Командующий ВМС Ирана станет участником парада ко Дню ВМФ РФ в Петербурге
Армия
Командующий ВМС Ирана станет участником парада ко Дню ВМФ РФ в Петербурге
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Санкт-Петербург, 19 июля. Участие в главном военно-морском параде ко Дню ВМФ РФ будут принимать не только российские военные, сообщают СМИ.

Как стало известно, одним из участников парада, который состоится 25 июля, будет командующий Военно-морскими силами Ирана адмирал Хоссейн Ханзади. При этом стоит отметить, что праздничное мероприятие к Дню ВМФ в Петербурге станет самым масштабным за последние годы, о чем уже заявлял министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Однако торжественные проходы кораблей состоятся не только в Северной столице. Семь кораблей Тихоокеанского флота РФ примут участие в параде ко Дню ВМФ во Владивостоке. В свою очередь, в Севастополе в мероприятиях к 325-й годовщине российского флота будут участвовать корабли и авиация Черноморского флота РФ. Они уже провели первую тренировку, передает RT.

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