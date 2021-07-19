Член-корреспондент РАН Тишков назвал причину стихийного наводнения в Германии

Санкт-Петербург, 19 июля. Член-корреспондент РАН Аркадий Тишков рассказал, что приводит к наводнениям в Европе.

Председатель рабочей группы Международные научные инициативы в Российской Арктике, член-корреспондент РАН Аркадий Тишков в рамках пресс-конференции, организованной Медиагруппой «Патриот», прокомментировал наводнения, которые накрыли Германию.

Главный научный сотрудник Института географии РАН отметил, что такого рода проблемы можно купировать грамотной репликационной политикой.

Он объяснил, почему в Германии не смогли прогнозировать подобный паводок.

«Это связано с тем, что прогноз был сделан на то, что состояние Рейна — это зарегулированные водные системы. Дополнительные осадки, особенно выпадающие в горной части, приводят к тому, что стихийно накапливается вода», — отметил он.

В итоге мосты и другие объекты на реке становятся нарушителями естественного стока и накапливают воду дополнительно, подчеркнул ученый.

«Потом любой прорыв становится своего рода цунами, который может сносить и жилые постройки, и поселения, и приводит к гибели людей. В Германии это уникальный случай», — добавил спикер.

Он напомнил про трагедию, которая произошла на Северном Кавказе. Тогда погибло более 130 человек.

«Потому что все мосты через малые речки, которые можно переходить пешком, стали естественными плотинами на водных потоках. И вот, получилось так, что 100 миллиметров и единовременные дожди стали причиной сначала накопления воды, и потом 7-метровой волной смыта практически значительная часть города», — рассказал он.

При этом старая часть города не пострадала, потому что в те времена люди понимали, как правильно строить, заключил Тишков.