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Партия «Яблоко» сливает выборы в ЗакС ради двух кресел в парламенте Петербурга
Политика
Партия «Яблоко» сливает выборы в ЗакС ради двух кресел в парламенте Петербурга
yabloko.ru  /  Партия ЯБЛОКО

Санкт-Петербург, 19 июля. Список неизвестных кандидатов от партии «Яблоко» на выборы в петербургский ЗакС вызвал недоумение у сторонников политического объединения.

По словам политтехнолога Бориса Григорьева, сейчас происходит слив «Яблока» по формальному признаку. У партии были сильные позиции по Петербургу. Однако то, что происходит сейчас, добавляет очки не «Единой России», а справороссам.

«Партия власти и так свое получит. Но все, что недоработает «Яблоко» или «Партия Роста», оттянут на себя их политические соседи — эсеры», — сообщил эксперт.

Не исключено, что «Яблоко» специально сливает выборы в ЗакС Петербурга в обмен на гарантированные два кресла в городском парламенте для лидера регионального отделения партии Бориса Вишневского и политика Александра Шишлова, пишет издание «Невские новости».

Как стало известно ранее, политик Владимир Рыжков представит «Яблоко» на довыборах в Мосгордуму. Информация появилась на сайте Центральной избирательной комиссии России. Главным кандидатом по списку на выборы в федеральный парламент от партии стал ее председатель Николай Рыбаков, передает НСН.

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