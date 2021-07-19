Российский ученый Тишков призвал не винить человека в изменении климата

Москва, 19 июля. Деятельность человека оказывает влияние на климат, но не в масштабном смысле, как принято считать. Ученый Аркадий Тишков объяснил, с чем связаны климатические изменения.

Он констатировал, что люди вырубают леса, оказывают влияние на озера, меняют растительный покров. В то же время член-корреспондент РАН в эфире Медиагруппы «Патриот» обратил внимание на такое явление как цикличность.

Именно с циклами связаны осадки, частота возникновения стихийных явлений, изменения продолжительности периодов дождей и засухи. Циркуляция атмосферы является следствием различных катаклизмов. На нее, в свою очередь, влияет океан. Как правило, климат корректируется 30- и 60-летними циклами. Тишков отметил, что обвинение в этом людей будет необоснованным, оно станет причиной развития комплекса неполноценности.