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Российский ученый Тишков призвал не винить человека в изменении климата

  /   Обновлено: 19 июля 2021 19:00
Общество
Российский ученый Тишков призвал не винить человека в изменении климата
Федеральное агентство новостей  /  Владимир Сергеев

Москва, 19 июля. Деятельность человека оказывает влияние на климат, но не в масштабном смысле, как принято считать. Ученый Аркадий Тишков объяснил, с чем связаны климатические изменения.

Он констатировал, что люди вырубают леса, оказывают влияние на озера, меняют растительный покров. В то же время член-корреспондент РАН в эфире Медиагруппы «Патриот» обратил внимание на такое явление как цикличность.

Именно с циклами связаны осадки, частота возникновения стихийных явлений, изменения продолжительности периодов дождей и засухи. Циркуляция атмосферы является следствием различных катаклизмов. На нее, в свою очередь, влияет океан. Как правило, климат корректируется 30- и 60-летними циклами. Тишков отметил, что обвинение в этом людей будет необоснованным, оно станет причиной развития комплекса неполноценности.

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океан человек осадки климат тишков
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