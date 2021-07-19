Петербуржец попал в реанимацию с серьезными ожогами

Санкт-Петербург, 19 июля. Врачи госпитализировали 28-летнего горожанина с ожогами. Его поместили в реанимационное отделение.

Медики диагностировали у пострадавшего многочисленные ожоговые раны на нижних конечностях. Помимо этого у пациента выявили ожоговый шок первой степени и ожоговую болезнь.

По словам специалистов, сейчас петербуржец находится в тяжелом состоянии, сообщил источник ФАН в правоохранительных органах. Обстоятельства случившегося уточняются.

Еще одно происшествие случилось с приморцем на рабочем месте. Он получил травму криминального характера.