Житель Подмосковья попался с «памятным» патроном в петербургском метро

Санкт-Петербург, 19 июля. Полицейские доставили в отделение 47-летнего жителя подмосковного поселка Васильчиново. Мужчина был задержан на станции петербургского метрополитена «Рыбацкое».

Охранника одной из организаций задержали, когда он вместе с сумкой пытался пройти турникет. У него был обнаружен патрон от автомата Калашникова. Мужчина сразу заявил, что боеприпас принадлежит ему. Он оставил его на память об одном из жизненных периодов, сообщил источник ФАН в правоохранительных органах.

Гражданин был отпущен с обязательством о явке.