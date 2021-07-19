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Житель Подмосковья попался с «памятным» патроном в петербургском метро

  /   Обновлено: 19 июля 2021 17:23
Происшествия
Житель Подмосковья попался с «памятным» патроном в петербургском метро
 /  Пресс-служба ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Санкт-Петербург, 19 июля. Полицейские доставили в отделение 47-летнего жителя подмосковного поселка Васильчиново. Мужчина был задержан на станции петербургского метрополитена «Рыбацкое».

Охранника одной из организаций задержали, когда он вместе с сумкой пытался пройти турникет. У него был обнаружен патрон от автомата Калашникова. Мужчина сразу заявил, что боеприпас принадлежит ему. Он оставил его на память об одном из жизненных периодов, сообщил источник ФАН в правоохранительных органах.

Гражданин был отпущен с обязательством о явке.

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