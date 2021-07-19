Петербуржец во время накачивания колес лишился дорогого поводка для собаки

Санкт-Петербург, 19 июля. Житель северной столицы обратился в полицию по факту кражи поводка-рулетки. По его словам, украсть вещь стоимостью в 5 тысяч рублей мог подросток.

Заявитель рассказал, что поздно вечером приехал на заправку в районе проспекта Обуховской обороны, чтобы подкачать колеса. Мужчина решил на время выпустить своего питомца из машины, чтобы тот немного побегал, сообщил источник ФАН в правоохранительных органах.

В этот момент к нему подъехал на самокате подросток и попросил подкачать колеса. Приятель юноши был неподалеку. Заявитель услышал грубости в адрес своего пса, поэтому позвал животное обратно в салон. Водитель самоката сразу же уехал. Петербуржец только в машине обнаружил, что у собаки отсутствует поводок-рулетка.