Власти Петербурга сообщили результаты массовой проверки парковок города

Санкт-Петербург, 19 июля. Госавтоинспекция Петербурга провела массовую инспекцию парковок, заявили в комитете по транспорту города.

По итогам проверки за неделю Смольный выявил порядка 4,5 тыс. парковочных нарушений. Инспекторы комитета по транспорту зафиксировали 451 случай парковки при запрещающих знаках и разметке. Еще 4 006 нарушений попали в объективы камер фотофиксации.

При этом, из 451 случая неправильной парковки по 78 из них инспекторы составили протокол об административном нарушении. Еще по 373 из них оформили документы о задержании транспортного средства.