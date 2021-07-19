Власти Петербурга сообщили результаты массовой проверки парковок города

Санкт-Петербург, 19 июля. Госавтоинспекция Петербурга провела массовую инспекцию парковок, заявили в комитете по транспорту города.
По итогам проверки за неделю Смольный выявил порядка 4,5 тыс. парковочных нарушений. Инспекторы комитета по транспорту зафиксировали 451 случай парковки при запрещающих знаках и разметке. Еще 4 006 нарушений попали в объективы камер фотофиксации.
При этом, из 451 случая неправильной парковки по 78 из них инспекторы составили протокол об административном нарушении. Еще по 373 из них оформили документы о задержании транспортного средства.
«Перед эвакуацией инспекторы в обязательном порядке проверяют, нет ли в салоне домашних животных или детей», — заявили в комитете по транспорту города.
В конце июня МВД наделило комитет по транспорту Петербурга полномочиями по составлению протоколов и рассмотрению административных дел по неправильной стоянке и эвакуации автомобилей. Постановление о нарушении выносится в автоматическом и ручном режимах. Как правило, по городу ездят автомобили, фиксирующие нарушения и передающие их в специальную систему. Позже она оформляет все необходимые документы.
Кроме того, по Петербургу перемещаются и пешие инспекторы. В случае обнаружения неправильной парковки, они на месте оформляют протокол задержания автомобиля и вызывают эвакуатор.
Сотрудники госавтоинспекции Москвы также активно занимаются патрулированием улиц города. Почти каждый день инспекторы ловят нарушающих ПДД блогеров. После задержания такие транспортные средства направляют на специальные стоянки, находящиеся под охраной.