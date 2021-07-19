Девочку-подростка избили на школьном стадионе в Петербурге

Санкт-Петербург, 19 июля. Школьницу избили на спортивной площадке. О том, что 16-летняя девочка лежит на стадионе возле школы и не может встать, сообщила неравнодушная прохожая.

Происшествие случилось на территории школы №338. Приехавшие на вызов медики доставили 16-летнюю пострадавшую в больницу. У подростка диагностировали поверхностную травму волосистой части головы. Врачи оказали несовершеннолетней необходимую медицинскую помощь и отпустили на амбулаторное лечение, сообщил ФАН источник в правоохранительных органах.

Правоохранители выясняют обстоятельства произошедшего. По факту травмирования ребенка проводится доследственная проверка.

Девушку жестоко избили и изнасиловали в подъезде дома на северо‑востоке Москвы, сообщало РИАМО. Пострадавшая в тяжелом состоянии доставлена в больницу.