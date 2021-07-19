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Труп мужчины с цепью на шее нашли на балконе в Петербурге

  /   Обновлено: 19 июля 2021 16:28
Происшествия
Труп мужчины с цепью на шее нашли на балконе в Петербурге
Федеральное агентство новостей  /  Ольга Назаркина

Санкт-Петербург, 19 июля. Мужчину с цепью и замком на шее нашли на балконе у его знакомой на Советском проспекте. Цепь была привязана к перилам и проходила вдоль балкона на высоте метра.

По данным полиции, скончавшийся состоял в отношениях с хозяйкой квартиры, и в последнее время в их личной жизни не все было гладко.

Труп бы направлен в морг для проведения судебно-медицинского исследования. Сейчас по факту случившегося ведет проверку Следственный комитет, сообщил источник ФАН в правоохранительных органах.

Еще один труп мужчины в полиэтилене нашли на балконе петербурженки с деменцией.

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петербург труп балкон
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