Труп мужчины с цепью на шее нашли на балконе в Петербурге

Санкт-Петербург, 19 июля. Мужчину с цепью и замком на шее нашли на балконе у его знакомой на Советском проспекте. Цепь была привязана к перилам и проходила вдоль балкона на высоте метра.

По данным полиции, скончавшийся состоял в отношениях с хозяйкой квартиры, и в последнее время в их личной жизни не все было гладко.

Труп бы направлен в морг для проведения судебно-медицинского исследования. Сейчас по факту случившегося ведет проверку Следственный комитет, сообщил источник ФАН в правоохранительных органах.

Еще один труп мужчины в полиэтилене нашли на балконе петербурженки с деменцией.