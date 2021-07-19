Житель Петербурга попал в больницу поле купания в Неве

Санкт-Петербург, 19 июля. Сотрудники полиции и спасатели достали мужчину, который решил искупаться возле Университетской набережной. Прибывшие медики госпитализировали горожанина в НИИ Джанелидзе.

В беседе с полицейскими Андрей П. так и не смог объяснить, зачем он решил полезть в воду. В момент «плавания» петербуржец был в изрядном подпитии.

Недалеко от Володарского моста в Северной столице из воды достали 38-летнего мужчину. Гражданина, находившегося под действием психотропных препаратов, доставили в больницу.