Петербург могут сделать центром российского туризма

Санкт-Петербург, 19 июля. Коронавирус помог Петербургу начать развивать новое направление туризма, отметил председатель петербургского регионального отделения «Деловой России» Дмитрий Панов.

Петербург может похвастаться новым для себя направлением туризма. Несмотря на то, что статус гастрономической столицы России официально присвоен Татарстану, город на Неве обладает потенциалом, чтобы стать ресторанно-барной столицей РФ. На сегодняшний день в Северной столице wellness-индустрия, к которой относят спорт, науку, культуру, общепит и так далее, в целом развита намного лучше, чем в Москве, заявил Панов.

«Все упирается в коронавирусные ограничения. Я не просто так говорю, что центр российского туризма сегодня нужно закреплять за Санкт-Петербургом», — отметил он в пресс-центре Медиагруппы «Патриот».

Не так давно в Петербург приезжали московские блогеры. Однако после посещения ресторанов они оставили нелестные отзывы о сфере общепита в городе.

«Они не знали, куда ходить. Когда ты блогер, ты хайпуешь не на тех темах, на которых нужно. Администрация Петербурга отправила заявку в ЮНЕСКО на признание города гастрономической столицей», — пояснила креативный продюсер, соучредитель Фонда культурных инициатив Sparta Лиза Савина.

В 2019 году Петербург принял 10 млн туристов. Согласно данным комитета по туризму, при потоке в 14 млн путешественников он превратится в Венецию, что невыгодно для города.

«Такого типа туризм провоцирует исход жителей из города. У нас будет некому делать экономику, а улица Рубинштейна превратится в ту, на которой арендуют квартиры», — объяснила Савина.

По мнению соучредителя Фонда культурных инициатив Sparta, потоки туристов нужно сегментировать. Савина предложила развивать фестивальный туризм Петербурга.

«Сейчас в городе нет событий, на которые реально ездят туристы», — отметила она.

Популярные «Алые паруса» и белые ночи, по мнению спикера, являются «фишкой» для узкого сегмента туристов. Савина считает, что таким образом город на сутки-двое превращается в хаос. Оптимальным, по ее словам, было бы развитие культуры через привлечение науки и образования.