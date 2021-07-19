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Буйный петербуржец сломал стойку светофора в попытке убежать от полицейских

  /   Обновлено: 19 июля 2021 14:39
Происшествия
Буйный петербуржец сломал стойку светофора в попытке убежать от полицейских
Невские Новости

Санкт-Петербург, 19 июля. Сотрудники полиции второй раз за день задержали дебошира. Мужчина предпринял неудачную попытку скрыться от силовиков, сообщил источник ФАН в правоохранительных органах.

В отделение полиции доставили пьяного 30-летнего дебошира. После «оформления» его решили отвезти на медосвидетельствование. Экспертиза показала, что гражданин находится в состоянии алкогольного опьянения.

Затем горожанина снова привезли в отделение, где возле входа он бросился бежать и был настолько сосредоточен на побеге, что не заметил стойку со светофором противотаранного устройства, которую сломал. В результате мужчина споткнулся и сильно поцарапал колени, лицо и локти. Гражданин снова был задержан.

Сотрудники полиции приехали на вызов в деревню Павлова. Им пришлось применить пистолет, чтобы нейтрализовать вооруженного мужчину.

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алкоголь полиция побег
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