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Грозы и штормовой ветер ожидаются в Петербурге

  /   Обновлено: 19 июля 2021 14:11
Общество
Грозы и штормовой ветер ожидаются в Петербурге
Личный Архив Валентины Ивановой

Санкт-Петербург, 19 июля. Вернувшаяся в Санкт-Петербург прохлада принесет с собой ухудшение погоды вплоть до шторма, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Затянувшаяся аномальная жара 20 июля сменится более привычным для жителей Северной столицы буйством стихии. Скорость ветра может достигать 18 метров в секунду. В Петербург придут не только долгожданные дожди, но и грозы.

МЧС рекомендует горожанам проявить осторожность. Со дворов домов и балконов следует убрать вещи, автомобили нужно переставить в безопасное место подальше от деревьев и неустойчивых конструкций. Сухая и прохладная погода установилась в Северной столице в начале рабочей недели.

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