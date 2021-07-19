Грозы и штормовой ветер ожидаются в Петербурге

Санкт-Петербург, 19 июля. Вернувшаяся в Санкт-Петербург прохлада принесет с собой ухудшение погоды вплоть до шторма, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Затянувшаяся аномальная жара 20 июля сменится более привычным для жителей Северной столицы буйством стихии. Скорость ветра может достигать 18 метров в секунду. В Петербург придут не только долгожданные дожди, но и грозы.

МЧС рекомендует горожанам проявить осторожность. Со дворов домов и балконов следует убрать вещи, автомобили нужно переставить в безопасное место подальше от деревьев и неустойчивых конструкций. Сухая и прохладная погода установилась в Северной столице в начале рабочей недели.