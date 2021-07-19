Полиция ищет пропавшую работницу хостела со шрамом на подбородке в Петербурге

Санкт-Петербург, 19 июля. Житель города обратился с заявлением в полицию о пропаже своей супруги. Он рассказал, что жена ушла рано утром на работу в хостел и не вернулась.

Супруги проживают на улице Дыбенко. По словам мужчины, раньше возлюбленная не уходила из дома надолго, они с ней в хороших отношениях.

На вид пропавшей 40 лет, ее рост 160–170 см, волосы темно-русые и волнистые, имеет европейский тип лица, глаза серые. В день пропажи на ней были кроссовки, черные спортивные штаны, футболка светлая. Из особых примет — шрам на подбородке, сообщил источник ФАН в правоохранительных органах.

Еще одного мужчину ищут в Ленобласти. Местный житель вышел из машины и пропал без вести.