Житель Петербурга обжег ноги пролитым антисептиком

Санкт-Петербург, 19 июля. Полицейские разбираются в обстоятельствах инцидента с петербуржцем. Мужчина госпитализирован в ожоговое отделение в состоянии средней тяжести.

В отделение полиции поступила телефонограмма от медиков. Врачи рассказали о госпитализации 49-летнего местного жителя. Мужчине диагностированы химические ожоги ног 1-й и 2-й степени.

Гражданин пояснил, что облился антисептическим веществом, сообщил источник ФАН в правоохранительных органах.

Юноша был экстренно госпитализирован с диагнозом — отравление. Молодой горожанин принял чрезмерную дозу антидепрессанта.