Грабитель в парке переломал кости жителю Петербурга

Санкт-Петербург, 19 июля. Полицейские ведут розыск подозреваемого в грабеже. От действий злоумышленника пострадал 53-летний горожанин, сообщил источник ФАН в правоохранительных органах.

По словам потерпевшего, вечером он пришел в парк имени Бабушкина, где повстречал двух мужчин. Один из них набросился на заявителя. Он четыре раза ударил жертву в лицо, а затем снял с плеча сумку, в которой был телефон стоимостью 10 тысяч рублей.

Позднее в отделение полиции поступила телефонограмма. Гражданину были диагностированы закрытая черепно-мозговая травма, перелом скуловой и костей носа, ушиб мягких тканей.

Подозреваемый в грабеже пойман в Воронеже. Злоумышленник забрал у жертвы сумку, когда та случайно упала.