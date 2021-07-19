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Медики Петербурга проверили на коронавирус 21 439 человек за сутки

  /   Обновлено: 19 июля 2021 12:38
Общество
Медики Петербурга проверили на коронавирус 21 439 человек за сутки
Агентство городских новостей Москва  /  Андрей Никеричев

Санкт-Петербург, 19 июля. Почти 22 тысячи петербуржцев сдали тест на COVID-19 за последние сутки, сообщили в Смольном.

За последние сутки медики Северной столицы проверили на коронавирус 21 439 человек. Кроме того, за консультацией к экспертам из информационно-справочной службы обратилось еще 8,7 жителей города.

Накануне Петербург побил очередной рекорд по числу вакцинированных за сутки горожан. В городе на Неве за сутки было сделано более 32 тыс. прививок от COVID-19.

Общее число привитых от COVID-19 жителей Петербурга превысило 1,17 млн. Из них более 811 тыс. завершили полный курс вакцинации. Ревакцинацию также прошли 404 человека. Сейчас в городе действуют 146 пунктов прививки на базе городских медучреждений.

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