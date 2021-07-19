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СК возбудил дело против дворника-мигранта за целование чужого ребенка в Петербурге

  /   Обновлено: 19 июля 2021 11:43
Происшествия
СК возбудил дело против дворника-мигранта за целование чужого ребенка в Петербурге
Федеральное агентство новостей

Санкт-Петербург, 19 июля. Полицейские задержали 46-летнего дворника, приехавшего на заработки из Узбекистана. Он подозревается в сексуальном насилии в отношении ребенка.

Вечером в полицию обратилась петербурженка с жалобой на извращенца. Женщина рассказала, что недавно вернулся ее 12-летний сын, ставший жертвой нападения, сообщил источник ФАН в правоохранительных органах.

По словам мальчика, на улице его схватил за руку мужчина и стал целовать. Школьнику удалось вырваться. Стражи порядка оперативно установили личность подозреваемого. Гражданин проживает в Петербурге без регистрации.

Извращенец из Узбекистана предстал перед судом в Коми. Он получил семь лет колонии за развратные действия в отношении двух детей.

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ребенок мигрант дворник
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