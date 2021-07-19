СК возбудил дело против дворника-мигранта за целование чужого ребенка в Петербурге

Санкт-Петербург, 19 июля. Полицейские задержали 46-летнего дворника, приехавшего на заработки из Узбекистана. Он подозревается в сексуальном насилии в отношении ребенка.

Вечером в полицию обратилась петербурженка с жалобой на извращенца. Женщина рассказала, что недавно вернулся ее 12-летний сын, ставший жертвой нападения, сообщил источник ФАН в правоохранительных органах.

По словам мальчика, на улице его схватил за руку мужчина и стал целовать. Школьнику удалось вырваться. Стражи порядка оперативно установили личность подозреваемого. Гражданин проживает в Петербурге без регистрации.

Извращенец из Узбекистана предстал перед судом в Коми. Он получил семь лет колонии за развратные действия в отношении двух детей.